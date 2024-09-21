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روسيا تعلن إسقاط أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية
أخبار دولية
2024-09-21 | 03:12
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روسيا تعلن إسقاط أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية
أسقطت روسيا 101 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما كانت الأضرار محدودة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 101 مسيّرة أوكرانية"، وقد أسقطت 53 منها فوق منطقة بريانسك حيث قال الحاكم إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
وسقطت 18 مسيّرة فوق مدينة كراسنودار، المجاورة لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في العام 2014.
وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، إن الحطام المتساقط من طائرة مسيّرة "تسبب في حريق امتد إلى أجسام متفجرة" في منطقة تيخوريتسكي.
وذكر على تلغرام أنه تم إجلاء سكان لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وفي الفترة الأخيرة تعلن روسيا إسقاط مسيّرات أوكرانية بشكل شبه يومي ردا على ما تقول كييف إنها ضربات انتقامية للهجمات الروسية خلال الغزو الذي بدأ في شباط 2022.
أخبار دولية
روسيا
مسيّرة أوكرانية
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