زيلينسكي لم يحصل بعد على ضوء أخضر أميركي أو بريطاني لاستخدام صواريخ بعيدة المدى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يحصل بعد على "إذن" من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية "تصعيد" الوضع.وقال لصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس مساء الجمعة: "لم تمنحنا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية" وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك.وأضاف: "أعتقد أنهم يخشون التصعيد".