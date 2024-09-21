روسيا تقول إنها ضربت منشآت طاقة أوكرانية خلال الليل

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم، إن قوات روسية ضربت منشآت للطاقة في أوكرانيا الليلة الماضية مستخدمة أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.