أبوظبي تستضيف الأحد اجتماع مجموعة "آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال"

تستضيف "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة" في الإمارات غدا الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال للعام 2024.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، فهذه المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط "تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية".



وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.



والجدير بالذكر أن الإمارات انضمت إلى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في تموز من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.