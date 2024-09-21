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استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل في ضربة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة

أخبار دولية
2024-09-21 | 06:10
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استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل في ضربة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة
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استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل في ضربة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، بأن 13 على الأقل استشهدوا في‭‭ ‬‬غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين جنوب مدينة غزة.

وذكرت "وفا" أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا في غارة منفصلة استهدفت مدرسة في الحي نفسه.

أخبار دولية

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نازحين

غزة

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