استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل في ضربة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، بأن 13 على الأقل استشهدوا في‭‭ ‬‬غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين جنوب مدينة غزة.



وذكرت "وفا" أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا في غارة منفصلة استهدفت مدرسة في الحي نفسه.