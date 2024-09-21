خامنئي: إسرائيل ترتكب "جرائم نكراء" بحق الأطفال لا المقاتلين

أكد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم السبت ان إسرائيل ترتكب "جرائم نكراء" بحق الأطفال لا المقاتلين.



جاء ذلك بعد يوم من ضربة جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت قالت وزارة الصحة إنها أودت بحياة 31 شخصا منهم ثلاثة أطفال وسبع نساء.

