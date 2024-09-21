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بعد تفجير أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله... مادورو يدعو الفنزويليين الى عدم قبول أجهزة إلكترونية كهدايا لعيد الميلاد
أخبار دولية
2024-09-21 | 06:17
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بعد تفجير أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله... مادورو يدعو الفنزويليين الى عدم قبول أجهزة إلكترونية كهدايا لعيد الميلاد
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حكومته ومؤيديها إلى عدم قبول الأجهزة الإلكترونية كهدايا لعيد الميلاد بسبب التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان.
وقال الرئيس في بيان بثته الإذاعات والتلفزيونات: "لا تقبلوا الهدايا الإلكترونية (...) احذروا الهواتف والأجهزة المحمولة".
كما طلب مادورو من كل "الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة" إعطاء أولوية لشراء "مصنوعات يدوية وألعاب مصنوعة في فنزويلا" لتبادل الهدايا خلال "احتفالات عيد الميلاد".
وقدم موعد الاحتفال بالعيد إلى الأول من تشرين الأول "تكريما" لسكان البلاد التي هزتها الاضطرابات منذ إعادة انتخابه المتنازع عليها في 28 تموز.
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