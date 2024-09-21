إيران تكشف عن مسيّرة وصاروخ بالستي جديدين في خضم التوتر الإقليمي (صور)

كشفت إيران عن صاروخ بالستي جديد وطائرة مسيّرة هجومية مطورة في عرض عسكري السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والاتهامات بتسليح روسيا.



وتتهم الحكومات الغربية إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة وصواريخ لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.



وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن صاروخ "جهاد" الذي يعمل بالوقود الصلب صممته وصنعته الذراع الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني ويبلغ مداه التشغيلي ألف كيلومتر.



وذكرت الوكالة أن طائرة "شاهد-136 بي" المسيّرة هي نسخة مطورة من طائرة "شاهد-136"، مع ميزات جديدة ومدى تشغيلي يزيد عن 4000 كيلومتر. وذكرت الوكالة أن طائرة "شاهد-136 بي" المسيّرة هي نسخة مطورة من طائرة "شاهد-136"، مع ميزات جديدة ومدى تشغيلي يزيد عن 4000 كيلومتر.