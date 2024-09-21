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الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 19 شخصا في غارة على مدرسة تأوي نازحين

أخبار دولية
2024-09-21 | 07:20
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الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 19 شخصا في غارة على مدرسة تأوي نازحين
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الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 19 شخصا في غارة على مدرسة تأوي نازحين

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 19 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في مدينة غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حركة حماس كانوا يختبئون فيها.
     
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن من بين الشهداء "13 طفلا وست نساء" إحداهن حامل.
     
وأكد سقوط "أكثر من 30 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء... بقصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة الزيتون ج"، موضحا أن المدرسة تأوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
     
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "نفّذ غارة استهدفت مسلحين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس في مدينة غزة"، مضيفا أن الهدف كان "داخل" مدرسة الفلاح المجاورة لمباني مدرسة الزيتون.

أخبار دولية

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