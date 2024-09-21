الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على مواقع لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن ضربات جوية جديدة ضد مواقع لحزب الله في لبنان السبت، بعد يوم من الغارة التي استهدفت قادة للحزب قرب العاصمة بيروت.وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يقصف حاليًا مواقع تابعة لحزب الله في لبنان"، مشيرًا إلى أن "16 مقاتلًا على الأقل من حزب الله قتلوا في غارة الجمعة في الضاحية الجنوبية لبيروت."