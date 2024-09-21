زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب تايوان ولا تقارير عن وقوع أضرار

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في جزيرة هوالين التايوانية أن زلزالًا بقوة 5.3 درجة ضرب الجزيرة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد والتي يقطنها عدد قليل من الأشخاص، ولا توجد تقارير بعد عن حدوث أضرار.



وأشارت الإدارة إلى أن الزلزال هز مباني في العاصمة تايبه وأنه وقع على عمق 17 كيلومترًا.



وتقع تايوان قرب نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين وهي عرضة للزلازل.



وتعرضت هوالين في نيسان لأكبر زلزال يضرب تايوان منذ 25 سنة على الأقل. ولقي تسعة حتفهم وأصيب أكثر من 900.



ولقي ما يزيد على 100 شخص حتفهم في زلزال في جنوب تايوان في 2016، بينما أسفر زلزال بقوة 7.3 درجة عن مقتل ما يربو على ألفي شخص في 1999.