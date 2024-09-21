زيلينسكي يأمل في لقاء ترامب هذا الأسبوع

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أنه يأمل في لقاء المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب هذا الأسبوع حينما يتوجه إلى الولايات المتحدة لطرح "خطة النصر" في الحرب على روسيا.



وسيحضر زيلينسكي جلسات لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ويعتزم أيضًا لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس في اجتماعين منفصلين يوم 26 أيلول.



وذكر الرئيس الأوكراني أنه يأمل أيضًا في الاجتماع مع ترامب.



وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام في وقت متأخر أمس الجمعة: "سنعقد اجتماعًا على الأرجح، في 26 أو 27 أيلول على ما أعتقد"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ويتنافس ترامب أمام المرشحة الديمقراطية هاريس في انتخابات الخامس من تشرين الثاني.