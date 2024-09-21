فيضانات في اليابان... مقتل شخص وإجلاء أكثر من 60 ألفا

قضى شخص وفُقد سبعة آخرون على الأقل السبت بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في اليابان حيث أمرت السلطات بإجلاء أكثر من 60 ألف ساكن من وسط البلاد.



وأكدت السلطات في منطقة إيشيكاوا في بيان مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة، مضيفة أن ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.



وقال المسؤول الحكومي كوجي ياماموتو لوكالة فرانس برس إن أربعة أشخاص آخرين فقدوا أيضا بينما كانوا يعملون مع وزارة الأراضي على ترميم طريق في واجيما حيث غمرت المياه مباني وأُغلقت طرق بسبب انزلاقات تربة.



إلى ذلك، قال مسؤولون محليون إن نحو 44700 من سكان بلدات واجيما وسوزو ونوتو في مقاطعة إيشيكاوا، أجبروا على مغادرة المنطقة.



كما طُلب من 16700 شخص آخرين من سكان منطقتي نيغاتا وياماغاتا في شمال إيشيكاوا إخلاء منازلهم، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.



وأكد ماسارو كوجيما من وزارة الأراضي فيضان نحو عشرة أنهر في المنطقة.



وأفاد مسؤول وكالة فرانس برس بأن المياه بلغت بلدات مجاورة جراء فيضان ثلاثة من هذه الأنهر، مشيرا الى أنه يجري تقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية.



ووضعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مقاطعة إيشيكاوا في حال تأهب قصوى، محذرة من مخاطر "قاتلة".