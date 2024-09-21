سوليفان: التصعيد بين إسرائيل ولبنان مثير للقلق والعدالة تحققت في الهجوم على حزب الله

عبّر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم السبت عن أنه يشعر بالقلق حيال التصعيد بين إسرائيل ولبنان، لكنه أوضح أن قتل إسرائيل قياديًا كبيرًا في حزب الله يحقق العدالة بحق الجماعة المدعومة من إيران.