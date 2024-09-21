وزير الخارجية الأوكرانيّ: روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية أوكرانية قبل الشتاء

أكّد وزير الخارجية الأوكرانيّ أندريه سيبيها أنّ روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية أوكرانية، قبل حلول فصل الشتاء.

وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحلفاء كييف بوضع بعثات مراقبة دائمة في محطات الطاقة النووية في بلاده.

وكتب سيبيها على منصة إكس: "وفقًا للمخابرات الأوكرانية، فإن الكرملين يستعد لشن ضربات على أهداف حيوية للطاقة النووية في

أوكرانيا قبل فصل الشتاء.”

وأضاف: "يتعلق الأمر على وجه الخصوص بأجهزة التوزيع المفتوحة (في محطات الطاقة النووية) ومحطات النقل الفرعية، والتي تؤدّي دورًا حيويًا لضمان التشغيل الآمن للطاقة النووية.”

وتشن روسيا غارات جوية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا منذ خريف عام 2022 بعد بدء الغزو الروسيّ للأراضي الأوكرانية في وقت سابق من ذلك العام.