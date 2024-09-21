واشنطن ولندن وأوسلو: إرجاء الانتخابات في جنوب السودان يظهر "فشل القيادة"

أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج عن قلقها العميق إزاء إعلان تأجيل الانتخابات في جنوب السودان لعامين.

ووصفت التمديد للحكومة الانتقالية بأنه "فشل".

وقال بيان مشترك للحكومات الثلاث: "يُظهر هذا الإعلان الفشل المستمر والجماعي لقادة جنوب السودان في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية".

ونقل البيان عن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو قوله إن التمديد جاء "استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والسلك الأمني".

ولفت البيان إلى أنّ "المسؤولية عن هذا الفشل تقع على عاتق جميع الأطراف في الحكومة الانتقالية. ومع تنافس زعماء جنوب السودان على السلطة وفشلهم في تنظيم انتخابات سلمية وذات مصداقية، فإن شعب جنوب السودان يعاني العواقب".