خامنئي: إذا استخدمَت الأمةُ الإسلامية قوتَها الداخلية سيتمُ إزالةُ الكيان الصهيونيّ

أكّد المرشدُ الأعلى الإيرانيّ علي خامنئي، خلال استقبالهِ مجموعةً من المسؤولينَ الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية، أنّه "إذا استخدمَت الأمةُ الإسلامية قوتَها الداخلية، سيتمُ إزالةُ الكيان الصهيونيّ من قلبِ المجتمعِ الإسلاميّ”.

وفي سياقٍ آخر، وجّهَ وزيرُ الخارجيةِ الإيرانيّ، عباس عراقجي، رسالةً إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قدّمَ فيها التبريكات بإستشهادِ القيادي إبراهيم عقيل ورفاقه.

وقال عراقجي: "مرةً أخرى، أَثبَتَ الاحتلالُ الإسرائيلي، أنّه لا يلتزمُ بأيِّ معاييرَ أخلاقيةٍ أو قانونية، حتى وإن كان ذلك يُعرِّضُ أمنَ المنطقة والعالم للخطر.”