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إعلان تشكيل حكومة يمينية في فرنسا
أخبار دولية
2024-09-21 | 14:18
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إعلان تشكيل حكومة يمينية في فرنسا
أعلنت السبت، بعد انتظار استمر أسابيع، تشكيلة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه وهي يمينية تضم 39 وزيرًا، ستكون أولى مهماتها تمرير مشروع الموازنة.
وأسندت الى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، مجددًا حقيبة الجيوش.
وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الإثنين في الإليزيه.
أخبار دولية
تشكيل
حكومة
يمينية
فرنسا
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