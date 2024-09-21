ترامب: فات الأوان لخوض مناظرة ثانية مع هاريس

رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب السبت طرح منافسته الديموقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في تشرين الأول قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأميركية.وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة الى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة.