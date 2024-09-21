الرئيس الأوكراني: إنهاء الحرب مع روسيا يعتمد على تصميم الحلفاء

رأى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن إنهاء الحرب المستعرة مع روسيا منذ أكثر من عامين ونصف العام يعتمد على "تصميم" حلفاء كييف الغربيين على تزويد بلاده بالأسلحة المطلوبة والسماح لها باستخدامها.



وذكر زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية أن اجتماعاته في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة قد تكون "حاسمة" في وقف العدوان الروسي على بلاده وإنهاء الحرب.



وقال: "الإجابة على سؤال "متى تنتهي الحرب؟" هي حقًا عندما لا يتأخر تصميم شركائنا بشأن ما يمكن أن نفعله لدفاعاتنا، واستقلالنا، وانتصارنا. استراتيجيتنا الواضحة ستكون على طاولة شركائنا. ستكون على طاولة رئيس الولايات المتحدة".