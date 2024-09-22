الشرطة الماليزية تعتقل المئات في إطار تحقيق يتعلق بإساءة معاملة أطفال في دور رعاية



أعلنت الشرطة الماليزية توقيف 355 شخصا في إطار تحقيق بإساءة معاملة أطفال في دور رعاية تديرها مجموعة أعمال إسلامية.



وقال المفتش العام للشرطة الماليزية رضا الدين حسين إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم السبت في عملية تهدف أيضا لتعقب المزيد ممن هم على صلة بشركة "غلوبال إخوان للخدمات والأعمال" (جي آي أس بي)، التي تعتقد الشرطة أنها مرتبطة بطائفة إسلامية محظورة. ومن بين الموقوفين رئيس الشركة نصير الدين علي و30 آخرين من أعضاء مجموعة الأعمال.



وأضاف رضا الدين أن الشرطة داهمت 82 مبنى، بما في ذلك مؤسسات خيرية وعيادات وشركات ومدارس دينية ومساكن خاصة. وأضاف أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 186 ضحية خلال هذه العملية.



وكان رضا الدين قد صرّح الثلاثاء أن السلطات جمدت 96 حسابا مصرفيا لمجموعة الأعمال تحتوي على نحو 124 ألف دولار.