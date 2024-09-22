اصابات مدنية اثر قصف روسي لمبنى في خاركيف

اعلن رئيس بلدية خاركيف إيجور تيريخوف إن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مساء أمس السبت مما‭ ‬أدى إلى إصابة 12 شخصا على الأقل وإجلاء بعض سكانه.



وقال تيريخوف على تطبيق المراسلة تيليجرام إن الروس استخدموا قنبلة موجهة وإن عمليات الإنقاذ جارية في الموقع. وأضاف أن العديد من النوافذ تحطمت وجرى إجلاء 60 من سكان المبنى.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوكرانية سوسبيلن إن القنبلة سقطت على شجرة خارج أحد مداخل المبنى مما أدى أيضا إلى انفجار عدد من السيارات أو اشتعال النيران بها.



وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن طفلا من بين المصابين. وأضاف أن المدينة تعرضت لهجومين بالإضافة إلى وقوع ضربة بالقرب من مدينة إيزيوم جنوب شرقي خاركيف مما أدى إلى اشتعال النيران في منزلين.



ونفذت القوات الروسية ثلاث ضربات على خاركيف يوم الجمعة مما أدى إلى إصابة 14 شخصا.