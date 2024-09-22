زلزال في منطقة سان لويس بالأرجنتين

اعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن منطقة سان لويس بالأرجنتين تعرضت لزلزال بقوة 6 درجات اليوم السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 129 كيلومترا تحت سطح الأرض.