فصائل عراقية موالية لإيران تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة "الطيران المسيّر" صباح الأحد، وذلك دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.



وأوردت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها "استهدفت هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر"، وذلك "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة".



وجاء البيان فيما أشار الجيش الإسرائيلي الأحد إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".



ويأتي ذلك وسط تفاقم للتوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة.