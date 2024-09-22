أربعة قتلى في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأميركية

قتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات بجروح في عملية إطلاق نار جماعي نفّذها أكثر من مسلّح في ولاية ألاباما الأميركية، بحسب ما أفادت الشرطة السبت.



وقال ضابط الشرطة ترومان فيتجيرالد لوسائل الإعلام المحلية قرابة الحادية عشرة قبيل منتصف ليل السبت الأحد "نعتقد بأن عددا من المسلحين أطلقوا النار على مجموعة من الناس" في مقاطعة فايف بوينت ساوث بمدينة برمينغهام.



وأوضح أن عناصر الشرطة عثروا على رجلين وامرأة مصابين بطلق ناري على رصيف في الشارع، مشيرا الى أن الثلاثة أعلنت وفاتهم في المكان. وأعلنت وفاة شخص رابع في المستشفى.



وأشار الى أن العشرات أصيبوا بجروح في الحادث، حياة أربعة منهم في خطر.