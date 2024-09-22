الجيش الإسرائيلي يعلن احتماء "مئات الآلاف" في الملاجئ بسبب صواريخ حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان الأحد وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع "مئات الآلاف" من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ وإغلاق المدارس في شمال الدولة العبرية، بعد ساعات من توجيهها ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.



وكثّفت اسرائيل غاراتها السبت على أهداف للحزب، غداة ضربة دامية قرب بيروت أسفرت عن مقتل 45 شخصا بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين وعدد من قياديي وحدة النخبة، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.



وقال الجيش في بيان الأحد "تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفا من لبنان الى أراضي إسرائيل" بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق "قرابة 20 مقذوفا" في دفعة سابقة قرابة الساعة الخامسة.



كذلك، أفاد الجيش بأن صواريخ أُطلقت خلال الليل.



وقال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني لوكالة فرانس برس "اضطر مئات الآلاف من الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل".



وقالت هيئة إسعاف نجمة داود الحمراء في بيان إنّ أربعة أشخاص أصيبوا بشظايا، ثلاثة منهم في منطقة مدينة حيفا شمال إسرائيل.



وفي ظل هذه الإطلاقات الصاروخية، اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارا بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في مناطق الشمال حتى مساء الإثنين.