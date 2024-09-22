قاعدة رامات دايفيد المُستهدفة... واحدة من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل

استهدف اليوم حزب الله قاعدة رامات دايفيد، فما هي هذه القاعدة؟



هي قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً وهي الوحيدة في الشمال، وتعتبر واحدة ً من أهم ثلاث قواعد جوية رئيسية في إسرائيل وهي تقع جنوب شرق حيفا بالقرب من مستوطنة مجِدُّو.



تضم القاعدة مجموعة من الإختصاصات الجوية تتوزع بين مقاتلات حربية ومروحيات قتالية، ومروحيات النقل والإنقاذ، ومروحيات الاستطلاع البحري، ومنظومات حرب الكترونية هجومية.



وكان حزب الله قد نشر في تموز الماضي، مشاهد، قال إنها لقاعدة "رامات دافيد" الجوية التقطتها طائرة "الهدهد" المُسيَّرة، حيث رصدت حينها مقر قيادة القاعدة الجوية ومنصات القبة الحديدية بجوارها وقبة الاتصالات ومرآب وأقسام الصيانة ومساكن الضباط وغيرها من المراكز التابعة للقاعدة الجوية.