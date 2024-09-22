ترامب يرفض طرح هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما

رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب طرح منافسته الديموقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في تشرين الأول قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وقد تحدّت هاريس السبت منافسها، بدعوته الى مناظرة جديدة على شبكة سي ان ان في 23 تشرين الأول، أي قبل أيام من الانتخابات المقرّرة في الخامس من تشرين الثاني غير أن طرحها قوبل بالرفض.