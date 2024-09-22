بريطانيا تلوح بفرض عقوبات إضافية لمواجهة العنف بالضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا ستبقي قيد المراجعة فرض عقوبات جديدة محتملة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر.



وأشار لامي إلى أن الحكومة الجديدة ستتبنى نهجا مماثلا، وقال إن فرض عقوبات أخرى أمر ممكن.



وأضاف أنه على الرغم من المخاوف الأمنية الحقيقية التي تشعر بها إسرائيل في الضفة الغربية، "نحن قلقون جدا من سلوك التصعيد، وقلقون جدا من تأجيج التوتر".



وقال لامي :"أنا واضح تماما. إذا وجب علينا اتخاذ إجراء، فإننا سنتخذه. أجري مناقشات مع شركائنا من دول مجموعة السبع بشكل خاص والشركاء الأوروبيين بشأن هذا الأمر".



وأضاف: "لن أعلن عقوبات إضافية اليوم، لكن هذا الأمر قيد المراجعة الدقيقة... أشعر بقلق عميق جدا".