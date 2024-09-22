البيت الأبيض يعتبر أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل

حذر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي من أن "التصعيد" العسكري ليس في "مصلحة إسرائيل".



وقال كيربي لشبكة "إيه بي سي": "لا نعتقد أن تصعيد هذا النزاع العسكري يصب في مصلحتهم. هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين"، مجددا دعوته إلى التوصل لمخرج "دبلوماسي" للنزاع.