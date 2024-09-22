الشرطة الباكستانية: مقتل شرطي في هجوم بقنبلة استهدف دبلوماسيين أجانب

أعلنت الشرطة الباكستانية إن انفجارا استهدف موكبا لدبلوماسيين أجانب كانوا يزورون شمال غرب البلاد اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شرطي من طاقم الحراسة.



وقال ضابط شرطة منطقة سوات زاهد الله خان إن الدبلوماسيين كانوا يزورون المنطقة بدعوة من الغرفة التجارية المحلية.



وأضاف: "أصابت قنبلة مزروعة على جانب الطريق طاقم الحراسة الذي كان يتقدم الموكب".



وأشار خان إلى إصابة أربعة أفراد شرطة آخرين.



