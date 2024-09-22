لندن تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بعد "التصعيد المقلق" بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيث أدى تصاعد التوتر عبر الحدود إلى مخاوف من اندلاع حرب شاملة.



وقال لامي في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لحزب العمال: "رسالتنا إلى جميع الأطراف واضحة: نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين حتى نتمكن من التوصل إلى تسوية سياسية، حتى يتمكن المدنيون الإسرائيليون واللبنانيون من العودة إلى منازلهم والعيش في سلام وأمان".

