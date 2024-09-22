فوز ديساناياكي صاحب الميول الماركسية بانتخابات الرئاسة في سريلانكا

ذكرت محطة تلفزيونية محلية أن نتائج لجنة الانتخابات في سريلانكا أظهرت اليوم الأحد فوز أنورا كومارا ديساناياكي صاحب الميول الماركسية بالانتخابات الرئاسية في البلد المثقل بالديون.