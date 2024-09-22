الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر تحويل لبنان الى "غزة أخرى"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر تحويل لبنان إلى "غزة أخرى" في خضم تصعيد للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.



وقال غوتيريش في تصريح لشبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية قبل يومين من موعد انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ما يثير قلقي هو خطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى".



وأضاف: "من الواضح" أن لا إسرائيل ولا حركة حماس الفلسطينية "تريدان" وقفا لإطلاق النار.



وتابع: "بالنسبة إليّ، من الواضح أن الطرفَين غير مهتمين بوقف لإطلاق النار. هذه مأساة لأنها حرب يجب أن تنتهي".