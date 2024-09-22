ترامب يقول إنه التقى بأمير قطر

أعلن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه التقى أيضا في مقر إقامته بفلوريدا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.