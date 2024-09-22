إلقاء القبض على 12 في إيران لتعاونهم مع إسرائيل

نقلت وكالة أنباء الطلبة عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الأحد إنه "ألقى القبض على 12 شخصًا في ستة أقاليم إيرانية مختلفة لكونهم عملاء متعاونين مع النظام الصهيوني (إسرائيل) وتخطيطهم لأفعال ضد أمن البلاد".