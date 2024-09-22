ترامب لن يترشح العام 2028 في حال خسر انتخابات تشرين الثاني

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2028 في حال خسر في انتخابات تشرين الثاني المقبل.وقال المرشح الجمهوري في مقابلة ضمن برنامج "فول ميجور" : "كلا، لا أرى نفسي مرشحا، لا أرى نفسي مرشحا. اعتقد ان هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الاطلاق".