ثلاثة قتلى بينهم طفلان في انهيار مبنى في جنوب إيطاليا

أعلنت فرق الإطفاء أن طفلين شقيقين وامرأة لقوا حتفهم الأحد قرب نابولي جنوب إيطاليا في انهيار مبنى كانوا يقيمون فيه.



وانهار المبنى المؤلف من طابقين والواقع في بلدة سافيانو صباحًا، بحسب السلطات. وكتب عناصر الإطفاء على موقع اكس: "عثر عناصر الإطفاء على أب وعلى رضيع على قيد الحياة، وللأسف عثروا على جثتي طفلين آخرين".



وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الطفلة تبلغ 4 سنوات وشقيقها 6 سنوات. وبعد ساعات من البحث، عثر عناصر الإطفاء بمساعدة الكلاب البوليسية بين الأنقاض على جثة امرأة "لم يتم التعرف عليها بعد"، حسبما قال المتحدث باسم فرق الاطفاء لوكا كاري لقناة راي نيوز 24 كاري.



وأشار إلى أنها "امرأة ونعمل حاليًا على انتشال الجثة من تحت الأنقاض"، مشددًا على أن عمليات البحث معقدة.