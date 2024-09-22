بوريل: المدنيون على جانبي الحدود بين إسرائيل وحزب الله يدفعون ثمنًا باهظًا وندعو لتنفيذ القرار 1701

أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيانًا أبدى فيه "قلق الاتحاد الأوروبي الشديد حيال التصعيد في لبنان على إثر الهجمات التي وقعت يوم الجمعة في بيروت التي أودت بحياة 3 أطفال على الأقل، وارتفاع وتيرة العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله."



وقال: "تشير التقارير اليوم أيضًا إلى وقوع هجمات عنيفة في إسرائيل ولبنان على السواء. ومن الملح التوصل إلى وقف لإطلاق النار على طول الخط الأزرق وكذلك في غزة."



ورأى أن "المدنيين على جانبي الحدود يدفعون ثمنًا باهظًا. وسيكونون أيضًا أكثر من سيعاني مرة أخرى في حرب شاملة لا بد من تجنبها، بما في ذلك من خلال جهود الوساطة الدبلوماسية المكثفة المتجددة. وسيكون هذا على رأس جدول أعمالنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة."



ودعا من جديد إلى "التنفيذ الكامل والمتكافىء لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701."