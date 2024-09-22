تقارير إسرائيلية: نتنياهو يدرس خطة لفرض حصار على حماس في شمال غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تدرس خطة لاستخدام أساليب تفرض بموجبها حصارا على حركة حماس في شمال قطاع غزة.



وجاءت هذه التقارير نقلا عن مصادر لم تكشف عنها من اجتماع مغلق لإحدى لجان الكنيست.



وتنص الخطة، التي نشرها قادة عسكريون متقاعدون وطرحها بعض نواب البلمان هذا الشهر، على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من المناطق الشمالية في غزة التي سيتم إعلانها بعد ذلك منطقة عسكرية مغلقة.



ووفقا للخطة، ستضع إسرائيل ما تشير التقديرات إلى أنهم خمسة آلاف من مقاتلي حماس متبقيين تحت الحصار لحين استسلامهم.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أبلغ المشرعين في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست بأن الخطة قيد الدراسة.



ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن نتنياهو قوله إن الخطة "منطقية" وإنها "واحدة من الخطط التي يجري النظر فيها ولكن هناك خطط أخرى أيضا".

