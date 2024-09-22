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المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا هجومًا على هدف في غور الأردن

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد أنها "نفذت هجومًا بالطيران المسير على هدف في غور الأردن في أراضينا المحتلة".