وزير خارجية مصر يعرب عن خشيته من حرب إقليمية شاملة

حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد من أن "ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله يهدد باندلاع حرب إقليمية شاملة"، مشددًا على أن "التصعيد يؤثر سلبًا على مفاوضات الهدنة في غزة".



وقال الوزير في تصريح لوكالة فرانس برس: "هناك قلق بالغ من حدوث ما حذرت منه مصر، من إمكانية حدوث تصعيد شامل في المنطقة يقود إلى حرب إقليمية شاملة"، لافتًا إلى أن "التصعيد الأخير يؤثر سلبًا على مفاوضات ترمي للتوصل إلى هدنة في غزة تؤدي في إطارها مصر دور وساطة."