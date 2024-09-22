زيلينسكي: سيتقرر هذا الخريف ما سيحدث تاليًا في حرب أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن الأحداث "هذا الخريف" ستحدد مسار عامين ونصف عام من الحرب ضد روسيا، معلنًا أن نظيره الأميركي جو بايدن سيكون أول زعيم أجنبي يطلع على مقترحاته لإنهاء النزاع.



وقال زيلينسكي في فيديو صور في طائرة تنقله إلى الولايات المتحدة: "سيتقرر هذا الخريف ما سيحدث تاليا في هذه الحرب. ستقدم أوكرانيا خطة النصر في الولايات المتحدة، وسيكون رئيس الولايات المتحدة أول من يراها كاملة".