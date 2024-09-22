زيلينسكي يعلن أنه في طريقه إلى بنسلفانيا لبدء زيارة للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه في طريقه إلى بنسلفانيا في زيارة بالغة الأهمية للولايات المتحدة حيث سيعرض مقترحات كييف بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.وقال زيلينسكي في مقطع فيديو من داخل طائرة: "نبدأ زيارة للولايات المتحدة. نحن الآن في طريقنا إلى بنسلفانيا. زيارة خاصة. ثم نيويورك وواشنطن".