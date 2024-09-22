موقع والاه الإسرائيلي: الشاباك ينفي تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل السنوار

نقل موقع والاه الإسرائيلي عن جهاز الشاباك نفيه تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار، مبديًا إعتقاده بأن الأخير على قيد الحياة.



وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد أعلنت أنها تدقق في إحتمالية مقتل السنوار في قصف على قطاع غزة، وذلك على خلفية إنقطاع الإتصال به.



لكن الإذاعة الإسرائيلية قالت إن لا معلومات إستخباراتية تؤكد إصابة أو مقتل السنوار.