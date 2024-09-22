زيلينسكي يصل إلى بنسلفانيا في مستهل زيارة للولايات المتحدة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى ولاية بنسلفانيا في مستهل زيارة بالغة الأهمية للولايات المتحدة حيث سيعرض مقترحات كييف بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.



ومن المقرر أن يشرح زيلينسكي خطة أوكرانيا للرئيس جو بايدن، وكذلك لكامالا هاريس ودونالد ترامب.



وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد وصلنا إلى الولايات المتحدة الأميركية".



وأضاف الزعيم الأوكراني أن "خطة انتصار أوكرانيا ستكون على طاولة جميع حلفائنا".



ولفت إلى إنه توجه بداية إلى بنسلفانيا في زيارة خاصة لم يقدم تفاصيل عنها، قبل السفر إلى نيويورك وواشنطن.



وقال زيلينسكي في فيديو صور في الطائرة: "ستقدم أوكرانيا خطة النصر في الولايات المتحدة، وسيكون رئيس الولايات المتحدة أول من يراها كاملة".



وأوضح أنه "سيعرضها بعد ذلك على جميع قادة الدول الشريكة لنا، وكذلك على الكونغرس الأميركي وكلا المرشحين الرئاسيين هاريس وترامب".



شدد الرئيس الأوكراني على أن الأشهر المقبلة ستحدد مسار الحرب، وناشد زعماء العالم التفكير في "إرثهم".



وقال: "سيتقرر هذا الخريف ما سيحدث تاليًا في هذه الحرب".



وأضاف: "تتحدد الآن ماهية الإرث الذي سيخلفه الجيل الحالي من قادة الدول، أولئك الذين يشغلون أعلى المناصب".



ومن المتوقع أن يحاول فولوديمير زيلينسكي إقناع بايدن بالسماح لكييف بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى، وهو يرى أن هذه الخطوة ستغير مسار الحرب.