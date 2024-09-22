بايدن يؤكد أنه يبذل قصارى جهده لتجنب توسع النزاع في الشرق الأوسط

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد عن قلقه إزاء التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه "يبذل قصارى جهده لتجنب اتساع رقعة النزاع".



وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: "سنبذل قصارى جهدنا لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقًا. ولا نزال ندفع بقوة في هذا الاتجاه".