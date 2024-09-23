هاريس جمعت 27 مليون دولار خلال أمسية لجمع التبرعات في نيويورك

جمعت مرشحة الحزب الديمقراطيّ لانتخابات الرئاسة الأميركية كاملا هاريس 27 مليون دولار، خلال أمسية لجمع التبرعات في نيويورك، وفق ما أعلن مسؤول في الحملة الانتخابية.ولفت إلى أنّه أكبر مبلغ تجمعه في مناسبة واحدة منذ الإعلان عن ترشحها لخوض الانتخابات بدلًا من الرئيس الحاليّ جو بايدن.