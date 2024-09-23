سيول تلوّح بـ"إجراءات عسكرية حاسمة" حيال بالونات النفايات من بيونغ يانغ

حذرت كوريا الجنوبية من أنها ستتخذ "خطوة عسكرية حاسمة" في حال تسبّبت البالونات المحمّلة بالنفايات التي يتمّ إرسالها من كوريا الشمالية بسقوط أي قتلى على أراضيها.



وأكد ليي سونغ-جون من هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي للصحافيين أن بلاده "ستتّخذ إجراءات عسكرية حاسمة في حال تبيّن أن بالونات الشمال المحمّلة بالنفايات تشكّل تهديدا جديا أو تجاوزت الحد".



وأوضح أن التجاوز يتمثّل بمقتل أي شخص بسبب هذه البالونات، من دون أن يحدد طبيعة الاجراءات "الحاسمة" المحتملة.



وأكد لي أن القوات المسلحة الجنوبية "تراقب عن كثب الجيش الكوري الشمالي وترصد نقاط إطلاق البالونات بشكل آني".



وأتى التحذير بعدما أثّرت دفعة جديدة من البالونات على حركة الملاحة الجوية في مطار إنشيون لفترة وجيزة.



وأرسلت بيونغ يانغ أكثر من 5500 بالون محمّل بالنفايات باتّجاه الجنوب منذ أيار، مشيرة إلى أنها للرد على البالونات الدعائية التي أطلقها ناشطون كوريون جنوبيون.