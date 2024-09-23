جونسون اقترح مشروع قانون لتمويل موقت للحكومة

اقترح رئيس مجلس النواب الأميركيّ الجمهوريّ مايك جونسون، مشروع قانون لتمويل موقت للحكومة، لمدة ثلاثة أشهر، لتجنب إغلاق جزئيّ للحكومة في نهاية الشهر.



وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب بفرض متطلبات جديدة على الناس، لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.



وبعث جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوريّ، قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديريّ الحاليّ للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 أيلول.

وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء الأربعاء، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة.



وقال جونسون: "كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإنّ إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملًا من أعمال سوء الممارسة السياسية."